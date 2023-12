L’insomnie chronique à l’adolescence. Genèse, fonctions et facteurs de chronicisation

Pour comprendre l'énigme des insomnies chroniques à l'adolescence, il est fondamental d'évoquer la présence de l'éveil là où il ne devrait pas être. A partir de la présentation de dix cas cliniques, l'auteur opère un renversement majeur en proposant de considérer l'insomnie comme un trouble de l'éveil. Lorsque le sommeil se dérobe, protégé par le silence de la nuit, dans l'intimité d'une chambre, que se passe-t-il pour l'insomniaque ? Cet ouvrage s'intéresse à l'organisation insomniaque dans sa dimension vivante et fonctionnelle, c'est-à-dire dans ce qu'elle peut être un levier pour la quête identitaire et subjective que comporte toute traversée du moment adolescent. Au-delà, elle masque une souffrance, parfois sévère, dans un complexe où s'entremêlent désir de vie et destructivité.