L'empreinte des lieux culturels sur les territoires. Observer, représenter, évaluer

Cet ouvrage collectif explore la question des relations entre institutions culturelles et territoires, et interroge les effets multidimensionnels des projets artistiques sur les sociétés et leurs espaces. Dans le prolongement d'un colloque venant clore une recherche-action consacrée à l'évaluation de l'empreinte civique de deux scènes nationales, il propose les contributions de praticiens, d'artistes et de chercheurs issus de disciplines variées (géographie, sociologie, gestion, information-communication, esthétique) qui observent, construisent et cherchent à évaluer les dynamiques sociospatiales associées aux lieux culturels. Il rend ainsi compte de la richesse des réflexions et des débats suscités par la recherche de nouveaux modèles culturels en réponse aux grands enjeux politiques, sociétaux et environnementaux contemporains.