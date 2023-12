Soleme et Raphaël se rencontrent dans un train. Quoi de plus banal... en apparence ? Mais alors, vraie rencontre ou machination ? Et quel est le drame qui a façonné Soleme, cette femme hors norme ? L'amour et l'amitié survivront-ils à tous ces pièges tendus, à ces désirs de vengeance démesurée ? Des personnages atypiques, calculateurs, machiavéliques et agissant dans l'ombre vont s'aimer, se haïr, se tolérer et voir leurs destins se briser. Un combat sans merci va opposer une puissante mafia, un groupe de mercenaires et un brillant hackeur meurtri et fou... Un roman haletant où se mêlent sentiments, assassinats, complots et drame, et qui vous fera voyager aux quatre coins du monde, sans répit.