Transmission d’une école de cirque : la piste familiale. Rencontre avec L’élastique citrique

L'Elastique citrique, dans une ancienne caserne de pompiers, trône sur l'une des places principales de Nyon, ville située entre Lausanne et Genève. Ici, une communauté se côtoie grâce à une discipline particulière : ni sport, ni art, ni loisir. Un état d'esprit : le cirque. Pour qui n'a jamais franchi les portes de la caserne, c'est une tribu lointaine, étrange, peut-être un peu trop. Mais nini aime le trop. Et François aime nini. Nini et François Pythoud ont créé cette école de toutes pièces voilà trente ans. Aujourd'hui, il est l'heure de confier les clés de la direction à leurs trois enfants, Juliette, Maxime et Valentin. Nous sommes allés voir comment se transmet la direction d'une école de cirque chez les Pythoud.