Lis-moi un poème ce soir. Lis-moi

Au travers des poèmes simples et pourtant adéquats et tendres d'Arley, l'enfant et ses parents pourront découvrir les thèmes les plus récurrents de la petite enfance. Illustré, tout en aquarelle, "Lis-moi un poème ce soir", quand la poésie devient accessible aux plus jeunes et mêle humour et amour.