De lune et d'argent

En proie aux cauchemars qui le poursuivent depuis les événements du festival, Aignan n'aspire plus qu'à retrouver Rudy et comprendre ce qu'il s'est passé. Le monde du paranormal s'ouvre à lui, ébranlant toutes ses certitudes. Ne demeurent que ses sentiments face aux indécisions de son amant. Plus déterminé que jamais à lever le voile sur la vérité, il s'engage dans un voyage aussi physique qu'ésotérique. Rudy est l'ombre de lui-même, pourchassé par ses torts, ses erreurs, mais également par le dévouement d'un homme pas comme les autres. Qui de la bête et de l'homme ? Cette question bouleverse jusqu'à son existence même. Sur les traces d'un sombre passé, il espère découvrir bien plus que les origines de la malédiction... "Je le dévisage, lui et le symbole de destruction qu'il représente en cet instant. Nu et sanglant au milieu d'un salon délabré. L'image est saisissante. Nous sommes très loin de cette époque pas si lointaine où nous apprenions à ne pas nous aimer dans cette même pièce. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout est terminé ? "