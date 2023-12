L'Odyssée du firmament

"Tu dois me prêter serment, en ce soir de pleine lune, que tu accompliras ce voyage jusqu'au bout du monde s'il le faut". Ceci n'est pas une histoire de pirates comme les autres. C'est l'histoire d'une quête pour la justice afin de délivrer du mal un peuple opprimé. Une histoire où les trésors les plus précieux ne sont pas les pièces d'or, mais les valeurs de la famille et de l'amitié. Embarquez dès à présent sur le Firmament pour le voyage le plus épique du XVIIe siècle, où les trahisons, les dangers et les épreuves vont à jamais changer la destinée d'une jeune orpheline. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour rétablir la justice ? "A travers les enseignements du grand poète Rûmî, nous suivons pas à pas l'évolution de l'héroïne en quête de sa propre destinée".