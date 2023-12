Philippe Deboise est un auteur à succès, mais il ne se relève pas de la disparition de Marie, sa compagne. Sous la pression de son éditeur et d'Hélène, son amie et attachée de presse, il se rend sans grande conviction à Rome pour y recevoir un prix. C'est dans la ville éternelle qu'il va faire la connaissance de Gabriella, qui lui fera découvrir le quartier du Transtevere, le château Saint-Ange, et la catacombe Saint-Calixte, où l'esprit de La Divine Comédie de Dante viendra s'imposer à Philippe. Mais, après ce périple romain, cet homme tourmenté, blessé arrivera-t-il à faire son adieu aux larmes ? Roman sur la résilience, L'adieu aux larmes est un roman fort et puissant qui ne pourra vous laisser indifférent. Car comme l'a écrit Paul Eluard et chanté Etienne Daho : "Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous".