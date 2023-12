Romancière aux débuts prometteurs, Vera rencontre Lucien lors de l'anniversaire d'une amie commune. Lorsqu'il la contacte sur les réseaux sociaux, elle est intriguée. Il veut lui parler de son roman, pourquoi refuser ? Ils se connaissent à peine, mais s'engagent dans une relation virtuelle au charme étrange et addictif. Très vite, il demande à la revoir et se fait insistant. Vera hésite. Il est troublant, intelligent et cultivé. Il semble la comprendre mieux que quiconque. Alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à se laisser aller ? Et Lucien, est-il vraiment celui qu'il prétend être ? S'engage alors un jeu du chat et de la souris entre Vera et ses démons. Like est un thriller psychologique qui plonge le lecteur dans la complexité de l'esprit humain. Vous douterez de tout et de tous jusqu'à la dernière page !