Profitant d'une année sabbatique qu'il consacre à des travaux personnels, Patrick, devenu oisif, découvre le monde de la nuit dans la bourgade de province où il habite. Sous les apparences d'un calme immobile, le feu couve et tout est possible, surtout les unions sans lendemain de corps affamés. A la recherche d'une lubrique sirène croisée une nuit, il en vient à tenir une " épicerie de nuit " et à croiser le chemin de nombreuses jeunes femmes qui ont toutes des envies très perverses... Frédéric Mancini est l'auteur de nombreux romans érotiques (La Fille aux bottes, Glory Holes, Dogging...) dans lesquels il mêle fiction et réalité. En partie autobiographique, Epicerie de nuit vous révèle la part d'ombre des petites villes de province, où personne n'est jamais aussi sage qu'il en a l'air...