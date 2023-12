Vertes fiançailles. La voie naturaliste

Notre perception de la Nature est fausse : elle n'est ni décor romantique ni objet (d'étude ou d'exploitation froide). Elle est actrice. Elle est subtile source d'amour et d'intelligence vraie. Elle est celle - à commencer par notre corps, ce petit écosystème - où nous devons nous réinsérer, nous sociabiliser enfin. Elle est notre seule alliée face à la crise actuelle et au redoutable écocide qui la frappe. Cette connivence assumée, notre triste espèce peut muter et laisser derrière elle l'arrogance d'Homo sapiens que les générations futures rebaptiseront à titre posthume Homo brutalis. La voie naturaliste est le chemin qu'il nous reste à parcourir pour nous fondre dans le grand réseau du vivant. Une telle mutation spirituelle puis biologique supposera toutefois un cadre social favorable, une mutation de type politique.