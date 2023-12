Kingdom - Tome 67

Riboku, qui semble décidément avoir tout prévu, a complètement encerclé les forces dirigées par le général Kanki. Si l'unité Hi Shin et la Gaku ka sont parvenues à s'extraire de la mêlée, le gros des armées se trouve acculé et demeure en mauvaise posture... Soudain, Kanki donne l'ordre à ses hommes de se déployer dans une formation inédite et parvient à décontenancer complètement les rangs adverses. L'ancien bandit devenu un des Six Grands Généraux de Qin, parviendra-t-il à se frayer un chemin hors de cette masse et réussira-t-il à redonner un peu d'espoir à ses troupes ? !