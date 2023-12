Histoire de l'apéritif en France entre 1945 et 1980. Métamorphose d'un moment alimentaire au fil des générations

En France, pendant l'entre-deux-guerres, certains mouvements considéraient la consommation d'apéritifs comme une cause de dégénérescence. Le gouvernement Daladier et le régime de Vichy ont introduit des lois strictes contre ces derniers. Même après la Seconde Guerre mondiale, l'apéritif reste perçu négativement. Cependant, avec l'arrivée à l'âge adulte d'une génération qui n'a pas connu la guerre, il a pu se réinventer pour répondre au besoin de convivialité d'une génération façonnée par des bouleversements sociodémographiques profonds. Au fil du temps, l'apéritif est traversé par de nombreux changements retracés dans cet ouvrage pour devenir en grande partie ce qu'il est encore aujourd'hui, un moment alimentaire simple et abordable qui permet de concilier la convivialité avec des modes de vie modernes et pressés.