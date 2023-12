La Vie Secrète de Sarah Bernhardt - Épisode 3

Episode 3 - La captive du jardin secret Où Sarah bascule dans un inframonde où elle est sommée de payer ses dettes en accomplissant douze travaux forcés dans une maison de tolérance... Jeune femme rebelle et hypersensible, Sarah Bernhardt se jure de devenir la plus grande comédienne de tous les temps. Le défi est immense car elle cumule les handicaps : origine modeste, physique banal, talent incertain, mauvais caractère et sale réputation. Pour atteindre son but, elle accepte de conclure un pacte avec un homme mystérieux, le Messager. Elle devra le suivre dans le monde de la Nuit pour affronter des personnages maléfiques et surnaturels. Ces combats nocturnes reflètent, de façon cauchemardesque, les fléaux réels de sa vie, de son enfance et de son époque. C'est en surmontant ces épreuves que Sarah deviendra une légende. Mais le Messager, lui aussi, poursuit une quête...