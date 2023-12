Dans un monde de confusion où le commerce et la finance sont omniprésents. Dans un monde où la planète a tellement besoin de retrouver son assise originelle. Dans un monde où tant d'êtres furent arrachés à leur terre natale pour aller travailler ou végéter au loin dans des villes financières angoissantes et impersonnelles, le retour au village est le chemin de lumière, spirituel et physique, qui permet à l'homme de retrouver l'équilibre qui lui fut ravi et dont il est urgent qu'il se réapproprie la valeur suprême. C'est le sens de ce livre, renouer, pour chacun, avec l'harmonie première de sa terre maternelle.