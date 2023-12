Vampeerz Tome 4

Dans Vampeerz, série mêlant habilement romance, action et horreur, suivez le quotidien d'une adolescente qui tombe amoureuse d'une vampire désirant mourir... Avec une narration fluide et juste ce qu'il faut de désinvolture, Akili propose une série particulièrement efficace. Le glaive légendaire est plus que jamais au coeur de toutes les convoitises... Mais Aria et Ichika sont trop absorbées par ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre pour réaliser qu'une menace guette dans l'ombre. Aussi, quand Khara se fait enlever, elles ne le remarquent pas tout de suite. Arriveront-elles à temps pour aider leur alliée ?