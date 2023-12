D'une gare à une autre, se veut être, le temps d'un voyage, une invitation à un partage d'émotions et de valeurs, mais aussi une profonde introspection sur des réalités et maux de nos jours et de tout temps. Quand elle embarque dans ce train, notre passagère a l'opportunité, de gare en gare, d'apprécier, de vivre voire de partager des moments et des évènements avec les autres voyageurs qu'elle y croise. C'est l'occasion pour elle de se remémorer, de s'interroger, de se projeter. Les interrogations qu'elle s'y pose sont aussi individuelles que collectives. Notre passagère, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous qui pouvons être variablement interpellés par la symbolique d'une ou plusieurs gares au regard de notre vécu. Cela ne serait-il pas normal d'ailleurs ? Ne devrions-nous pas assimiler ce voyage à celui de la vie ? Et naturellement, les différentes gares à celles des expériences et étapes de nos vies ?