Correspondance intergénérationnelle. Textes et contextes en France et au Québec

A l'ère du numérique, la correspondance intergénérationnelle a-t-elle encore un sens ? Sous quelles formes ? La réponse à ces questions s'est forgée par une recherche-formation au long cours, en France et au Québec. Amorcée par un symposium du Réseau Québécois pour la pratique des Histoires de Vie - Tisser la trame entre les générations -, elle s'est poursuivie de façon transatlantique avec le Mouvement des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs®. Une première partie déploie une expérience d'échanges de courriers, de 2006 à 2012, par un groupe inter-âges de vingt-quatre correspondants devenus acteurs-auteurs-chercheurs épistoliers. La seconde opère une mise en contexte historique et sociopolitique de l'évolution de ce moyen de communication entre générations, familiales et sociales. En pleine effervescence multimédiatique, un chantier d'avenir se défriche. La correspondance intergénérationnelle n'est plus seulement une pratique héritée d'échanges de lettres entre âges différents. Elle devient mouvement permanent de recherche-formation de ponts pour exister ensemble avec les temps longs du cours de la vie. Se génère ainsi une histoire vivante, tissée avec les gènes, la générosité et l'ingéniosité des âges de la vie.