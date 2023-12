Mokhtar Sahnoun. Autour de son uvre poétique et romanesque

Pour avoir été poète tourmenté à ses débuts, devenu apollinien par la suite, Mokhtar Sahnoun est l'auteur d'une oeuvre romanesque nourrie de poésie ? ; poésie de l'adolescence lovée, de la maturité passionnée et esthète, du visionnaire de l'intériorité profuse et voilée. Un souffle lyrique dit, non sans panache dans cette prose poétique, les élans assoiffés et conquérants du corps et de l'âme, du coeur et de l'esprit vers l'amour et l'altérité, les éléments et la transcendance, l'art et le mystère. Immanence et transparence de l'homme et du style comme un appel à la vie supérieure. Des chercheurs tunisiens, marocains et français se penchent, dans ce volume, sur ses écrits et en proposent des lectures analytiques et critiques.