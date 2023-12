Tearmoon Empire Story - Tome 4

Grâce aux efforts désespérés de Keithwood, la collation pour le prince Abel de la princesse Mia est enfin prête, et elle est même comestible ! Le tournoi d'escrime peut enfin commencer, et alors que l'écart qui les séparait semblait infranchissable, voilà que le prince Abel gagne contre son grand frère ! Lors de la pause déjeuner, Mia réussit sans encombre à lui offrir ce qu'elle a cuisiné, mais sa Némésis, le prince Shion, s'est lui aussi invité à leur pique-nique... La discussion devient vite enflammée, à tel point que tout le monde oublie finalement les sandwichs préparés par Mia et ses amis... Avec l'après-midi commence enfin le duel tant attendu entre les deux princes. Chacun d'entre eux semble prendre le dessus à tour de rôle, mais l'issue est encore bien incertaine... A qui la déesse de la victoire sourira-t-elle ? ! De caprice en caprice, ses actions changent radicalement l'avenir de son monde ! Autrefois bonne à rien, la princesse va lutter contre le destin, et profiter de cette occasion unique pour réparer l'histoire dans cette comédie fantastique ! Après un saut temporel, une princesse bonne à rien utilise les souvenirs de sa vie précédente pour se battre contre le destin et changer l'histoire ! " Mais... Et mon sandwich ? On n'en parle plus, de mon sandwich ? " La princesse Mia en oublie sa mauvaise humeur ! Qui gagnera d'Abel ou de Shion remportera le duel ? !