Lentilles !

Quelle particularité rend la culture de la lentille plus écologique ? Quel département de France a la plus grande surface cultivée (la réponse est inattendue) ? Comment préparer la lentille facilement pour tout un repas, et pourquoi pas un velouté façon Bubble Tea ? 50 recettes simples, de l'apéritif jusqu'au dessert, vous donneront l'eau à la bouche, et "l'essentiel" vous permettra de mieux connaitre la lentille : histoire, régions, culture... Plus de 80 photographies grand format inédites et exclusives accompagnées d'infographies vous transporteront dans l'univers de la lentille. Quelle recette allez-vous réaliser aujourd'hui ?