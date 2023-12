Deux grandes figures de l’amitié franco-américaine. Gabriel Hanotaux et Jules Jusserand

Les parcours de Gabriel Hanotaux et de Jean-Jules Jusserand permettent d'évoquer la période clé du début du 20ème siècle où la diplomatie se professionnalise et s'adapte aux mutations profondes de la vie internationale. Publié à partir d'un colloque organisé en décembre 2021 par la Direction des Archives du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, cet ouvrage propose de revenir sur la période clé du début du XXe siècle où la diplomatie se professionnalise et s'adapte aux mutations profondes de la vie internationale. Deux diplomates de même génération l'un sorti du rang (Gabriel Hanotaux) l'autre issu du concours tout récemment institué aux Affaires étrangères (Jules Jusserand), sont représentatifs de cette époque. Destinées à faire le point sur les sources et les études les plus récentes, les contributions réunies dans ce livre évoquent l'ascension de ces deux diplomates, la construction de leurs réseaux, leurs pratiques sociales et professionnelles et le rôle pionner qu'ils ont joué dans l'élaboration d'une diplomatie culturelle, voire sportive dans le cas de Jusserand. Elles éclairent aussi la façon dont ils ont appréhendé la montée des Etats-Unis sur la scène internationale, dès le début du XXe siècle, et avec elle, l'apparition de nouvelles formes de l'action diplomatique et les moyens qu'ils ont chacun déployés pour oeuvrer au rapprochement franco-américain.