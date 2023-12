Un laboureur et sa femme se lamentaient de ne pas avoir d'enfant. Ils n'imaginaient pas qu'ils allaient mettre au monde un garçon pas plus haut que le pouce et qu'ils l'appelleraient Tom Pouce ! Le petit bonhomme ne grandissait pas, mais il était malin comme un singe et savait se dépêtrer de toutes les situations. Une aventure extraordinaire lui arriva bientôt...