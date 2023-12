LE GRAND ENCHANTEMENT (1001 poèmes à chanter, vol. I 2003-2023). (1001 poèmes à chanter, vol. I 2003-2023)

Ce premier volume du "Grand Enchantement (1001 poèmes à chanter)" permet enfin de lire les textes originaux des trois cents chansons d'Yves-Ferdinand Bouvier enregistrées par lui-même et par ses interprètes de 2003 à 2023 : "J'aimerais donner aux chansons que j'écris les meilleures chances d'être comprises, sinon dans leurs multiples interprétations possibles, du moins dans leur lettre sans laquelle aucune véritable interprétation n'est soutenable. Ainsi, cette intégrale de leurs textes propose de découvrir la lettre telle que je l'ai tracée avec patience à l'aide de mon crayon à mine et de ma gomme : à vous, auditeurs devenus lecteurs, de l'interpréter à votre guise, mais en pleine connaissance de cause ! "