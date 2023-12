Etudes finno-ougriennes N° 54/2023 : Les Finno-ougriens et la nature

Face au changement climatique et aux évolutions socio-économiques des sociétés, comment préserver les savoirs et savoir-faire traditionnels finno-ougriens ? A l'heure où l'Arctique se réchauffe en moyenne deux fois plus rapidement que le reste de la planète, les peuples finno-ougriens figurent en première ligne des effets du changement climatique. De la Finlande aux confins de la Sibérie, ces territoires ont aussi subi nombre d'évolutions socio-économiques et politiques. Emerge alors la question, au-delà de la préservation de leur environnement, du maintien et de la transmission de certains usages, face à une érosion culturelle, aussi bien que naturelle. Mais dans un tel contexte, les peuples finno-ougriens révèlent une incroyable capacité d'adaptation et de transformation de leurs modes de vie. Ce numéro consacré aux finno-ougriens et à la nature donne ainsi la parole à des chercheurs russes, lettons, suédois, russes, espagnols, finlandais et français, dans des domaines aussi variés que l'écolinguistique à l'ethnologie. Une richesse à l'image de la pluralité des cosmologies et ontologies portées par les communautés finno-ougriennes.