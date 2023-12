Les paradoxes de la poétique

Cet essai se comprend comme une histoire comparée des poétiques orientales et occidentales, de l'Antiquité à nos jours, à travers soixante-quatre questionnements ou interrogations constants dans l'histoire littéraire. Nous avons parcouru les chemins tracés par quatre-vingt-dix-huit écrivains ou personnages historiques familiers à plusieurs civilisations et par soixante-dix poèmes. Cet ouvrage n'entend cependant pas proposer une histoire des fondements théoriques et des créations, mais entreprendre une réflexion sur la poétique à partir des principales poétiques occidentales et chinoises dans leurs contextes historiques et interlinguistiques. Il ne s'agit pas de reconstruire, mais de présupposer une poétique. Le présent essai reprend cette question pour mener une réflexion sur la critique-discours et métadiscours passant par sept visées de la poétique.