Matrix Knight - Les chevaliers de la matrice

La Matrice ? Un dispositif informatique extraterrestre, disposant d'une intelligence artificielle. Les Skalja ? Un peuple reptilien qui, infiltré dans toutes les strates de la société humaine depuis des siècles, cherche à s'emparer de l'I. A. Jay, un étudiant en école de police, Liz, une libraire sur le point de se marier, Clint, un ancien militaire devenu garde du corps et Logan, un garagiste vivant un deuil, tous découvrent, effarés, ce secret. D'abord indécis, ils acceptent de faire confiance à la Matrice et en son concepteur Worlin Deloow, le dernier des Piliens, et de devenir les chevaliers de la matrice. Un corps d'armée ayant pour mission de défendre l'artefact contre de redoutables ennemis. Quels sacrifices sont-ils prêts à consentir ?