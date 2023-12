Une saison en enfer ou Rimbaud l’Introuvable. Fac-similés de l’édition originale annotés et précédés d’un essai

Cet ouvrage propose le texte d'Une saison en enfer dans des fac-similés de l'édition originale, assorti de notes et précédé d'un essai abordant successivement l'histoire du livre, son complexe dispositif d'écriture et ses principaux thèmes. Dans les fêtes foraines, le "labyrinthe de miroirs" invite le visiteur à chercher son chemin parmi les doubles de lui-même, généralement déformés, que les cloisons réfléchissantes lui renvoient. Avec Une saison en enfer, Rimbaud a conçu, dans le but d'investiguer sa propre image, un palais des glaces du même genre. Il erre "dans son âme comme dans un palais qu'on a vidé pour ne pas voir une personne si peu noble que [lui]" (Délires I). On pénètre à sa suite dans le labyrinthe, sans jamais savoir de quelle partie de son "moi" , de quel moment de son évolution, de quel projet de livre même, on perçoit actuellement le reflet. Cet ouvrage mène l'enquête sur les pas d'un auteur qui se tient en retrait, fluctuant, travesti, introuvable, mais qui se cache pour mieux se trouver. Il propose le texte d'Une saison en enfer dans des fac-similés de l'édition originale, assorti de notes et précédé d'un essai abordant successivement l'histoire du livre, son complexe dispositif d'écriture et ses principaux thèmes.