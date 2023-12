L'Économie au pari de la sociologie. Autour des travaux de Philippe Steiner

En revisitant l'oeuvre de Philippe Steiner, cet ouvrage s'intéresse aux rapports entre l'économie et la sociologie et montre comment s'est structuré, dans un entre-deux, le champ de la sociologie économique. Qu'est-ce que la sociologie a à dire sur l'économie ? Par la profondeur de ses analyses et la diversité de ses objets de recherche, Philippe Steiner - qui fut professeur de sociologie à Sorbonne Université jusqu'en 2022 et l'un des principaux représentants du courant de la sociologie économique en France - a approfondi et nourri le dialogue entre l'économie comme discipline académique et la sociologie de l'économie. Au terme de sa carrière, sa trajectoire et son oeuvre dessinent une oeuvre prolifique et protéiforme qui se joue des frontières disciplinaires. Dans cet ouvrage, les perspectives d'analyse d'une quinzaine de chercheurs et chercheuses, français et étrangers, entrent en résonance avec les travaux de Philippe Steiner et explorent les contours de la sociologie économique contemporaine. Les chapitres rassemblés ici abordent ainsi des thèmes variés (le rôle de l'information, la circulation de ressources non marchandes et l'altruisme, la transplantation d'organes, la sociologie de la fête ou encore de l'esclavage) et cette diversité offre un large panorama de la recherche et des débats qui la traversent (par exemple sur la place du marché dans le fonctionnement des économies aujourd'hui ou sur les rapports entre économie et sociologie). En revisitant aussi l'histoire de la pensée économique, à travers la pensée de Durkheim ou des "classiques" de la sociologie, cet ouvrage s'intéresse aux rapports entre les deux disciplines et montre comment s'est structuré le champ de la sociologie économique.