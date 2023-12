Complosophisme - Éloge de la pensée critique

Peut-on questionner le système dans lequel nous vivons ? L'élection offre-t-elle réellement le pouvoir au peuple ?? En l'état, ce procédé ne nous condamne-t-il pas à donner le contrôle à des puissances financières colossales, lesquelles ont d'une part les moyens de financer les campagnes électorales des candidats qu'elles veulent voir élire, et d'autre part de s'acheter les médias à des fins de propagande et de pilotage desdites campagnes électorales ?? Mais lorsqu'on se pose ces questions pourtant essentielles, l'étiquette " complotiste " tombe rapidement. N'est-ce pas-là le prétexte idéal pour esquiver tout argumentaire, sans avoir à en débattre un instant ? Constatant que cette méthode était utilisée dans le débat public pour faire taire toutes réflexions dérangeantes, Alexis Haupt choisit de la nommer : le complosophisme, ou l'art d'user d'une attitude fallacieuse pour fuir la confrontation. Conceptualiser la chose redonne le pouvoir de clairement remettre en question les sournoises censures, et surtout d'armer les esprits, en sauvegardant à tout prix l'esprit critique. Alexis Haupt est né en 1990. Dès l'âge de vingt ans, il rédige ses premiers essais de philosophie. Depuis, il écrit quotidiennement sur diverses thématiques et prône avant tout un éveil de la conscience des Hommes, c'est-à-dire du "? moi-pensant ? ", et, ce dès l'enfance. -