Livre d'or de la formule 1. Edition 2023

L'annuel de référence de la saison de Formule 1 Après un premier sacre mondial acquis en 2021 au terme d'une dernière course d'anthologie et un deuxième obtenu l'année suivante en écrasant la concurrence, voilà Max Verstappen auréolé d'un troisième titre d'affilée en 2023 ! Cette année, il n'a pas fait de détails : le rouleau-compresseur néerlandais a été sacré champion du monde alors qu'il restait encore six Grands Prix à courir. Il a tellement dominé ses adversaires qu'il aurait permis à Red Bull de remporter le championnat des constructeurs même sans l'aide de son coéquipier Sergio Perez. La saison 2023 a pourtant été animée et la lutte pour le podium final disputée entre quatre écuries : Mercedes et Aston Martin (avec ses vétérans Hamilton et Alonso), les McLaren de l'étoile montante Lando Norris, et les Ferrari, qui ont réussi l'exploit d'interrompre l'impressionnante série de victoires des Red Bull avec la première place de Sainz au Grand Prix de Singapour. Côté français, les Normands d'Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ont tous les deux connu les joies du podium. Toute la saison de Formule 1 est dans ce nouvel opus du Livre d'or, enrichi des statistiques et des plus belles photos de L'Equipe.