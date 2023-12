Dans l'oeil de la magie. Meurtre et Sorcellerie, T2

Après avoir échappé à un meurtrier et ressuscité son petit ami, Sage estime qu'il mérite une petite pause. Malheureusement, la vie est rarement juste. Il se voit obligé de répondre aux questions incessantes et dérangeantes d'une novice des forces de l'ordre magiques. La Quaesitor se comporte de manière suspecte. Ou est-ce lui le suspect ? La situation, déjà gênante, dégénère complètement quand l'homme qui a tué la mère de Sage est libéré de prison. Les circonstances deviennent tellement hors de contrôle qu'il craint de perdre la tête - au sens propre comme au sens figuré. Pas sûr que la mort puisse être considérée comme une pause. #MM #Paranormal #Magie #Familier #Meurtre #Mystère #Action "Bourré d'action et de retournements de situation, je recommande vivement de lire ce tome et d'en faire l'expérience. L'univers est brillant et bien ficelé, j'en veux plus et je suis impatiente de voir où l'aventure va mener Fluke, Sage et Gideon". Blog Devoted Reader "Encore un très bon tome dans cette série, que j'apprécie particulièrement pour la richesse de l'univers, l'humour et les liens forts entre les personnages. J'ai hâte de lire la suite ! " Santy, lectrice Goodreads "Un très bon deuxième tome, à la hauteur du premier ! J'ai adoré les personnages, Fluke en particulier, et le méchant remplit parfaitement son rôle ! Ce livre m'a gardée éveillée jusque tard dans la nuit ! " Finnegan, lectrice Goodreads