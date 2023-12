Fleur. Une histoire roumaine

Immédiate après-guerre. La ravissante Fleur, paysanne roumaine, vient de fuir sa campagne natale pour trouver refuge dans la capitale, Bucarest. Sera-t-elle capable d'aimer Tudor et de faire un mariage synonyme de l'amour éternel ? Ne pouvant a priori pas avoir d'enfant, parviendra-elle à donner tout l'amour d'une mère à sa fille adoptive, Ana ? Sa destinée sera-elle pleine de sacrifices ou de bonheur ? Dans une langue simple, attentive aux détails de la vie et aux humeurs du temps, Mioara Tudose nous invite à vivre quelques années aux côtés de son héroïne et de sa famille, et ouvre ainsi des pages peu connues de l'histoire de la Roumanie, celles qui correspondent à l'arrivée du pouvoir communiste dans le pays. Mais jamais Fleur ne perd espoir... Le personnage est inspiré de la propre mère de l'auteure, et, à son sujet, celle-ci écrit : "Pour moi, chaque jour est un jour de plus pour me souvenir de Fleur. Sa vie était pleine de mystère ; elle parlait avec les yeux, elle écoutait avec le coeur... . C'était Fleur. Son image restera à jamais dans ma mémoire ainsi que dans celle de mes enfants et de mes petits-enfants. Pour eux, j'ai voulu graver ce souvenir en écrivant ce livre".