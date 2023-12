Une legende espagnole

José, dans sa valise, avait placé sa machine à écrire, son bien le plus précieux : une Brother de luxe. Au dessus du clavier est gravé, à la main, à l'aide d'un canif le mot Libertad. Cette machine à écrire servira à relater, jour après jour, le compte rendu de la vie en exil dans ces camps, ainsi que les courriers officiels et privés ou les différents articles que José enverra en France, au Mexique et en Espagne. Sa valise contient aussi un petit appareil photo, des documents importants, des photos, un rasoir manuel, du savon et très peu de vêtements mais surtout un carnet vierge et des crayons...