Five corner coffee

Après avoir tourné cinq fois en venant de la gare, on arrive au Five Corners Coffee. Niché dans un écrin de verdure, à deux pas de la mer, ce café-restaurant est tenu par Kimihiko et Harumi, deux amis gays qui réalisent ensemble le rêve qu'ils partagent depuis l'université. Kimihiko a tout pour être heureux : un travail qu'il adore, dans un endroit qu'il adore... mais il manque une chose à son bonheur : l'amour. En effet, il aime Harumi en cachette depuis des années, mais, soucieux de ne pas perturber leur amitié, il ne le lui a jamais avoué. Or, un jour, voilà qu'apparaît Masato, l'ex de Harumi, qui lui a brisé le coeur des années auparavant ! Celui-ci leur propose un projet commun : ouvrir un second café, semblable au premier, cette fois en plein Tokyo. La proposition risque de créer la discorde entre les deux amis... surtout quand la jalousie s'en mêle ! "