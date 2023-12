Undead - Tome 02

Dans un monde où les morts reviennent à la vie et se transforment en zombies à cause d'un virus inconnu... Trois ans se sont écoulés depuis qu'Ai, l'ami d'enfance de Hikaru, est parti après avoir été mordu par un zombie et infecté. Hikaru n'a pourtant pas perdu espoir et cherche toujours activement ce dernier, tout en survivant tant bien que mal avec ses autres camarades... Jusqu'au jour où... Hikaru pourra-t-il retrouver son ami d'enfance et lui transmettre son amour ? Un deuxième tome palpitant pour ce BL apocalyptique !