Shadows light - Mal-âme

Depuis qu'elle a découvert l'Ozreal, Kory Arth fuit le Néant et ses dissidents. En Norvège, Sören fait de son mieux pour la protéger et la rendre plus forte. Mais il ne peut rien contre la menace qui se développe en Kory : le Mal-âme. Il pourrait faire d'elle un dangereux pantin. Les capacités particulières de Kory font d'elle le dernier espoir contre Zmäaha. Entre se débarrasser du Mal-âme et détruire le Néant, Kory a du pain sur la planche ! Seulement, rien ne se passe comme prévu. Son salut pourrait bien venir d'un continent, tout aussi perdu que la puissante magie qu'il abrite.