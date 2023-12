La vérité pour Mica

Le père de Mica est professeur d'histoire, sa mère est professeure de français. Leur vie à Paris est faite de choses simples et de beaucoup d'ambition pour leur fille en terminale. Malheureusement, ce bonheur est déchiré quand Mica est retrouvée morte à la station de métro Maubert. Son corps a été martyrisé. A-t-elle été tuée par un marginal, ou par son petit ami, un sikh en situation irrégulière, ou encore a-t-elle voulu exécuter un défi mortel qui traîne sur les réseaux sociaux ? Les parents sont abasourdis, autour d'eux se crée un collectif. Il est composé d'amis, de collègues, de camarades de classe. On défile, on crie pour réclamer justice. La police se montre attentive, mais l'enquête piétine. Le collectif est bientôt miné par des intérêts divergents. Les amis deviennent des acteurs médiatiques, chacun veut prendre la lumière des plateaux de télévision. On joue sa carte. Tandis que les parents se déchirent devant leurs vies fracassées ; la mère se rapproche d'un mage, et le père s'éprend d'une journaliste. Après le temps des pleurs, de l'abnégation, vient celui de la haine et de la vengeance. Un sentiment inconnu. Mais rien ne se déroule comme voulu. A force de fouiller téléphone et ordinateur, une explication se dessine, elle rappelle aux parents un lointain choix qu'un jour ils ont accepté.