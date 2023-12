Elle, c'est Jaana Hotakainen. Dessinatrice, graphiste. Lui, c'est Laurent Vanderbèque. Auteur, chanteur, acteur. Un soir d'été, alors qu'il termine son recueil de textes poétiques, elle expose ses dessins dans un parc Bruxellois. Il découvre son travail. Elle lui explique sa manière de dessiner. Il lui relate son envie de faire illustrer ses textes... Un rendez-vous plus tard et quelques étoiles dans les yeux, ils acceptent d'unir leur talent respectif pour offrir aux lecteurs et lectrices, "Poésong's", un recueil de vingt-trois textes poétiques (dés)enchantés, illustrés de dessins à la ligne humoristique, empreints d'une douceur mélancolique.