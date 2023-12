Port d'Ame Illégal

Icare est un jeune résident d'orphelinat ayant pour habitude de converser avec un ami imaginaire plus vrai que nature. Si certains redoutent une forme de schizophrénie, d'autres y voient des aptitudes à recevoir ou interpréter des informations particulières. Alors que ces facultés interpellent de plus en plus, le petit garçon disparait. En découle une recherche sous forme de jeu de piste à travers la France et l'Europe. Lucie, qui travaille pour l'été à l'orphelinat, et son acolyte de circonstance, forment un binôme improbable qui tente de retrouver le jeune orphelin. Dans le même temps, une mystérieuse organisation ayant bien compris l'intérêt qu'elle pourrait retirer des facultés du jeune Icare, cherche à découvrir la vérité sur ces prédispositions en s'appuyant sur un étrange institut...