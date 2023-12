La lettre du philosophe

Plongez dans une enquête captivante où meurtre, art et secrets s'entremêlent. Mathilde Rizzi, détective privée au passé tragique, est entraînée malgré elle dans une affaire complexe : meurtre et vol de lettre sont au rendez-vous. Alors sur les traces du célèbre peintre Fragonard, elle découvre un monde obscur du XVIIIe siècle, rempli de mystères. C'est déterminée à percer le secret de l'artiste, que Mathilde comprend qu'elle doit affronter ses démons intérieurs au risque de mettre en danger ceux qu'elle aime. Sa quête de vérité la mènera-t-elle à résoudre l'enquête ou la plongera-t-elle dans un danger plus grand encore ? Un récit haletant qui vous emmènera dans un voyage entre passé et présent, danger et passion. Préparez-vous à être happé par cette enquête qui pourrait tout changer pour notre courageuse détective.