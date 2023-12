Otomo. La nouvelle vague du manga. La nouvelle vague du manga

Découvrez l'incroyable histoire de Katsuhiro Otomo, l'un des créateurs japonais les plus connus en Occident, et auteur du légendaire manga Akira. Très vite passionné par les univers de la bande dessinée et du cinéma, Otomo quitte sa province natale et rejoint Tokyo. Après divers travaux réalisés dans les années 1970, le jeune auteur rencontre un succès immédiat en 1982, lors de la première publication d'Akira dans les pages de Young Magazine. Encensé pour son univers élaboré, la qualité de ses dessins, sa mise en scène savamment orchestrée et les thématiques qu'il aborde, Akira s'exporte quelques années plus tard en Occident, et fait exploser la bande dessinée japonaise à une époque où le manga est encore relativement inconnu. Forte de son acceuil, cette oeuvre d'anticipation sera adaptée à la fin des années 1980 au cinéma, et s'imposera comme l'un des meilleurs films d'animation japonais jamais sortis. Véritable légende vivante, Katsuhiro Otomo a largement contribué à la démocratisation du manga à travers le monde et inspire, aujourd'hui encore, de très nombreux créateurs.