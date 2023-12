Rockyrama N° 41 : Orange mécanique

Violents, pervers et bagarreurs, Alex et ses Drougs règnent par la terreur et par le mal. Eclatante adaptation du roman de Burgess, Orange mécanique est une fable anti-utopique, une dystopie furieuse, flirtant avec le réel le plus inquiétant. En s'attaquant à la mise au pas de ses éléments les plus perturbateurs, Stanley Kubrick tire une oeuvre-choc qui exige la réflexion et refuse de se laisser ignorer. Laissant le spectateur aussi hagard que son anti-héros, Kubrick se laisser aller à toutes les audaces, dans un concert d'ultra-violence inégalée. Nombre de réalisateurs tenteront de rejoindre le Maître à ce sommet, sans parvenir à toucher du doigt, sous la vulgarité outrancière et les éclairs de violence, la vérité de cette satire féroce. A notre tour de nous inviter au Korova Milkbar, le temps d'un grand verre de lait pour fouiller au coeur de l'orange mécanique. En route les Drougs, mettez vos plus belles bretelles et vos plus beaux chapeaux, il y a du travail là dehors... .