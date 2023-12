Battle through the heavens Tome 12

La renommée d'alchimiste de Xiao Yan monte en flèche, et il est sponsorisé par Miteer Ya Fei pour participer au grand concours d'alchimie où il s'en sort avec bien plus que les honneurs. La promesse des 3 ans est arrivée à sa fin, il est désormais temps pour notre héros d'aller défier Nalan Yanran au coeur de la secte Yun Lan. Le plus grand combat de Xiao Yan est enfin arrivé !