L'Eden des Sorcières Tome 6

Dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité ! Après leur rencontre avec Aster, un ancien soldat vivant seul dans un refuge de sorcières, Pilly, Karen et Oak reprennent la route pour l'Eden. Hélas, les jeunes filles ne perc ? oivent plus la voix des amurds, qui semblent avoir complètement déserté la région... Soudain, un murmure ténu parvient jusqu'à leurs oreilles ! A la grande surprise des trois compagnons, il provient d'une ville en ruine... Le loup a un mauvais pressentiment, et la découverte de plantes déterrées de fac ? on grossière lui donne raison : c'était un piège de Zakum ! Pilly et Karen arrivent à s'enfuir, mais Oak est fait prisonnier. Pourront-elles le sauver ? D'un trait fin et délicat, Yumeji donne vie à un univers de dark fantasy empreint de poésie ! Dans un monde en détresse, Pilly devra choisir sa propre voie et découvrir la vérité sur le conflit qui oppose l'homme et la nature. La quête du paradis perdu ne fait que commencer !