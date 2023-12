Gestalt Tome 3

Pour réinitialiser l'humanité, appuyez ici. Pour Soso Shindo, l'individualisme est un art de vivre. Amitié, fraternité? Ce ne sont que des grands mots pour cacher la réalité d'un monde où règne le chacun pour soi. Les lec ? ons de sa camarade Hanami, adepte de l'entraide, ne changent rien à sa philosophie... Même quand un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel, le premier réflexe du lycéen est de filmer pour faire le buzz sur Internet ! C'est alors que les deux adolescents sont aspirés dans un cube géant flottant au-dessus de Tokyo... A l'intérieur, ils découvrent une véritable arche de Noé où des animaux de toutes espèces se côtoient et communiquent dans un langage commun. Parmi eux, un groupe d'humains du monde entier ! Tous ont été attirés là sans savoir pourquoi et, surtout, par qui... Tout à coup, un étrange personnage aux allures de robot apparaît et leur annonce leur rôle : ils vont participer à la réinitialisation de l'humanité. Hormis les créatures présentes à bord, toute vie sur Terre doit disparaître ! Pour les élus, l'enfer commence... Se sacrifier ou détruire sa propre espèce, tel est le dilemme ultime auquel ils font face ! Laissez-vous emporter dans un récit de science-fiction aux allures de film hollywoodien !