Des coups de fil de l'au-delà ? Enquête sur un incroyable phénomène paranormal

Un livre-enquête unique en France, sur le phénomène paranormal des "coups de téléphone post-mortem"! Les témoignages d'appels téléphoniques provenant de proches décédés soulèvent une question essentielle pour l'Humanité : sont-ils la preuve de la survivance d'une conscience après notre mort ? Voici quelques exemples de ce phénomène paranormal que vous trouverez dans ce livre-enquête unique en France et qui propose, en outre, des hypothèses explicatives incroyables : - L'américain Charles Peck est pris dans un terrible accident de train. Toute la journée, sa famille reçoit des appels émis depuis son téléphone portable mais il ne parle pas. Il y a une bonne raison à cela et ils l'apprennent dans la soirée : il a été tué sur le coup, les médecins sont formels. Qui a donc passé ces coups de fil depuis son portable ? - Didier, un lorrain, reçoit un texto sur son portable. Il est signé de son compagnon décédé 7 jours auparavant, même heure, même minute. - En 2004, l'auteur de ce livre perd sa chienne emportée par la maladie. La semaine qui suit, il reçoit de nombreux coups de téléphone, jour et nuit. Laurent Kasprowicz, docteur en sociologie, mène l'enquête depuis. Quelle est l'origine de ce phénomène ? Quels sont ses liens avec d'autres phénomènes paranormaux ? Que dit-il sur nous et sur notre réalité? Ce livre entend poursuivre le travail pionnier de Scott Rogo et Raymond Bayless sur ce sujet et il est dédié à tous ceux qui, inlassablement, cherchent à comprendre ce qui se cache derrière les phénomènes dits " paranormaux "... L'ouvrage évoqué 40 cas d'appels téléphoniques post-mortem ou étranges, recueillis par des chercheurs,