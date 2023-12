L'écoute : à la recherche du lien social perdu

Aujourd'hui le déficit de l'écoute de l'autre est à son apogée, aggravé par le développement des pseudo outils de communication producteurs en réalité d'exclusion et de mise à l'écart des plus faibles d'entre nous, socialement, psychologiquement et économiquement. Or, dans le domaine des métiers de la gérontologie comme de la gériatrie, l'écoute de l'autre est essentielle dans le soin auprès des personnes âgées mais également dans la relation avec les soignants comme avec les aidants naturels et les familles. En ces temps d'incertains de remise en cause de certaines pratiques, comment développer et valoriser cette fonction d'échange, bénéfique tant pour la personne aidée que pour le professionnel impliqué qui lui permet de donner ainsi du sens à sa pratique et de mettre un instant de côté, les effets induits par le stress ? Quels outils pour se mettre à l'écoute des professionnels eux-mêmes et prévenir ainsi les situations de désarroi ?