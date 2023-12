Le fantome des marais. UNE ENQUÊTE DANS LES MARAIS DE MARENNES ET BROUAGE

Ces temps-ci, les marais de Marennes et de Brouage ont la fâcheuse tendance à régurgiter un tas de bizarreries. Un cadavre auquel il manque un doigt, un doigt auquel il manque un corps, et des ADN sans rien en commun, l'affaire laisse les gendarmes démunis et impuissants. Quant à Alain Baraton, le président de l'association ornithologique de Marennes, parti à vélo, il semble s'être évaporé entre son domicile et le siège de l'association. Comment a-t-il pu disparaître en si peu de temps sans laisser de traces ? Pour reprendre l'initiative, le juge confie le dossier au Capitaine Messon de la Police Judiciaire qui débarque dans le marais, les souliers bien cirés, et un regard neuf sur l'enquête. Pendant ce temps, le photographe animalier est à l'affût, les "cocheurs" cochent, le butor se cache, la journaliste écrit, et les oiseaux chantent... Un roman comme un vibrant hommage aux zones humides de notre territoire, où s'embourber n'est pas un vain mot pour tous ceux qui cherchent à résoudre ces énigmes.