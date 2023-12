Un noël très épicé

Matthew Angel est perdu. Il a passé sa vie à nier qui il est et ce qu'il veut vraiment, jusqu'à ce qu'il tombe sur une offre singulière lors d'une vente aux enchères caritative particulière : Un Daddy Noël pour une nuit. Erik Garner a renoncé aux relations amoureuses. Après le départ de son dernier boy, il décide qu'il vaut mieux éviter les chagrins d'amour et s'en tenir à des contrats occasionnels et à court terme. Son offre d'une rencontre exclusive d'une nuit à Noël est tout ce qu'il est prêt à donner. Matthew est plus âgé que prévu, mais son sourire timide et son empressement à se livrer charment Erik. Ce qui commence comme une accord commercial laisse rapidement place à une intensité sauvage et excitante à laquelle aucun des deux ne s'attendait.